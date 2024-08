Lors du choc améri­cain entre Frances Tiafoe et Ben Shelton vendredi soir, le jour­na­liste commen­ta­teur d’Eurosport est revenu sur l’at­ti­tude assez déplo­rable de Maxime Cressy qui a balancé tous ses déchets sur le court après sa défaite frus­trante au dernier tour des quali­fi­ca­tions.

La septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a alors pointé du doigt un problème sans non plus acca­bler les joueurs.

« Après ça, diffi­cile effec­ti­ve­ment de demander à des gamins après leur match de passer le filet et de ramasser leur bouteille. C’est vrai que les joueurs sont humains et ne peuvent pas toujours être parfaits, irré­pro­chables. Mais je fais de plus en plus de tour­nois pour enfants de 7,8,9 ans avec des compor­te­ments hallu­ci­nants. Et forcé­ment, les parents disent qu’ils voient ça à la télé­vi­sion. C’est un vaste sujet. C’est aussi le rôle des parents d’accompagner leur enfant bien sûr mais c’est un sport qui peut rendre un peu fou… Un sport indi­vi­duel dans lequel on peut vivre énor­mé­ment de frus­tra­tion passer par tous les états et d’autant plus chez les joueurs profes­sion­nels où y a énor­mé­ment de média­ti­sa­tion, beau­coup d’enjeux. Ça peut rendre un peu dingue. »