Pour devenir la machine qu’il est aujourd’hui, Jannik Sinner a dû progresser dans un domaine où il avait parfois montré des faiblesses par le passé : le physique. C’est ce qu’a rappelé Justine Henin, septuple lauréate en Grand Chelem, au micro d’Eurosport.

« Ses progrès sur le plan physique sont non négli­geables. Je me souviens de sa défaite il y a deux ans ici en cinq sets contre Zverev. C’était le soir, dans des condi­tions diffi­ciles, il faisait très lourd et moite. Il y avait peut‐être des prémisses de progrès sur le plan physique, mais on ne le voyait pas encore. Fin 2023, il a vrai­ment explosé. D’ailleurs, il a repris aujourd’hui le même prépa­ra­teur physique qui a été embarqué dans cette histoire de test positif (Umberto Ferrara, NDLR). Ce n’est pas anodin. Je pense qu’il y a eu une phase de travail avec lui qui lui a permis de changer de dimension. »

Sinner joue très gros en finale de l’US Open ce dimanche (20h, heure fran­çaise) puis­qu’il défendra face à Carlos Alcaraz son titre mais aussi sa place de numéro 1 mondial.