Invitée à réagir à la victoire impec­cable de maîtrise de Carlos Alcaraz face à Jiri Lehecka en quarts de finale de l’US Open, Justine Henin était impres­sionnée par la progres­sion de l’Espagnol, notam­ment au niveau mental.

« Il est de plus en plus impres­sion­nant. On connait ses qualités à en imposer au niveau physique, à accé­lérer quand il le souhaite, à se déplacer à une vitesse folle, à varier. Mais il y a de plus en plus de justesse dans ce qu’il propose, au niveau de sa concen­tra­tion. Il fournit un effort pour ne pas sortir du match. Ce n’est pas un niveau d’écart mais un monde de diffé­rence aujourd’hui. »