Invitée à réagir à la victoire impeccable de maîtrise de Carlos Alcaraz face à Jiri Lehecka en quarts de finale de l’US Open, Justine Henin était impressionnée par la progression de l’Espagnol, notamment au niveau mental.
« Il est de plus en plus impressionnant. On connait ses qualités à en imposer au niveau physique, à accélérer quand il le souhaite, à se déplacer à une vitesse folle, à varier. Mais il y a de plus en plus de justesse dans ce qu’il propose, au niveau de sa concentration. Il fournit un effort pour ne pas sortir du match. Ce n’est pas un niveau d’écart mais un monde de différence aujourd’hui. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 19:45