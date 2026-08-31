Invitée à s’exprimer sur la défaite d’Arthur Fils face à Stefanos Tsitsipas dès le premier tour de l’US Open, Justine Henin, aux commentaires du match sur Eurosport, n’a pu que constater les dégâts en expliquant que le Français n’avait jamais été en mesure de réagir et de changer le cours des choses.
« Il s’est probablement vu gagner, au mois cette deuxième manche, un peu trop vite. Tennistiquement, les choses étaient déjà un peu compliqué lors de la première manche mais il avait réussi à faire la différence malgré tout en étant patient, en étant très accrocheur. Et accrocheur, c’est ce qu’il n’a plus du tout été ensuite. C’est évidemment très dur, c’est une énorme déception pour le Français. On sera quand même impatient de l’écouter dans cette incapacité à réagir. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 20:23