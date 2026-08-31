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Justine Henin sur Arthur Fils, renversé par Tsitsipas dès le premier tour : « Il s’est proba­ble­ment vu gagner un peu trop vite »

Par
Thomas S
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Invitée à s’ex­primer sur la défaite d’Arthur Fils face à Stefanos Tsitsipas dès le premier tour de l’US Open, Justine Henin, aux commen­taires du match sur Eurosport, n’a pu que constater les dégâts en expli­quant que le Français n’avait jamais été en mesure de réagir et de changer le cours des choses. 

« Il s’est proba­ble­ment vu gagner, au mois cette deuxième manche, un peu trop vite. Tennistiquement, les choses étaient déjà un peu compliqué lors de la première manche mais il avait réussi à faire la diffé­rence malgré tout en étant patient, en étant très accro­cheur. Et accro­cheur, c’est ce qu’il n’a plus du tout été ensuite. C’est évidem­ment très dur, c’est une énorme décep­tion pour le Français. On sera quand même impa­tient de l’écouter dans cette inca­pa­cité à réagir. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 20:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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