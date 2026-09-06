Aux commentaires sur Eurosport du huitième de finale entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul ce dimanche soir, Justine Henin a fait part de ses impressions après ce duel remporté haut la main par l’Espagnol.
Et la joueuse belge n’a pas tari d’éloges sur le niveau de jeu proposé par le tenant du titre, désormais grand favori à sa propre succession.
« Que dire ? Si ce n’est qu’on a assisté à une démonstration de l’Espagnol, qui monte en puissance, face à une adversaire qui lui convient extrêmement bien en termes de style de jeu. Il en a vraiment imposé en termes de concentration, de détermination. Il lui a marché dessus, tout simplement. »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 22:41