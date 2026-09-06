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Justine Henin sur Carlos Alcaraz, qualifié en quarts de finale : « Il lui a marché dessus, tout simplement »

Par
Thomas S
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Aux commen­taires sur Eurosport du huitième de finale entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul ce dimanche soir, Justine Henin a fait part de ses impres­sions après ce duel remporté haut la main par l’Espagnol. 

Et la joueuse belge n’a pas tari d’éloges sur le niveau de jeu proposé par le tenant du titre, désor­mais grand favori à sa propre succession. 

« Que dire ? Si ce n’est qu’on a assisté à une démons­tra­tion de l’Espagnol, qui monte en puis­sance, face à une adver­saire qui lui convient extrê­me­ment bien en termes de style de jeu. Il en a vrai­ment imposé en termes de concen­tra­tion, de déter­mi­na­tion. Il lui a marché dessus, tout simplement. » 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 22:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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