Aux commen­taires sur Eurosport du huitième de finale entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul ce dimanche soir, Justine Henin a fait part de ses impres­sions après ce duel remporté haut la main par l’Espagnol.

Et la joueuse belge n’a pas tari d’éloges sur le niveau de jeu proposé par le tenant du titre, désor­mais grand favori à sa propre succession.

« Que dire ? Si ce n’est qu’on a assisté à une démons­tra­tion de l’Espagnol, qui monte en puis­sance, face à une adver­saire qui lui convient extrê­me­ment bien en termes de style de jeu. Il en a vrai­ment imposé en termes de concen­tra­tion, de déter­mi­na­tion. Il lui a marché dessus, tout simplement. »