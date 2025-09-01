Invitée à réagir à l’éli­mi­na­tion de Coco Gauff, surclassée par Naomi Osaka en huitièmes de finale de l’US Open ce lundi (6−3, 6–2 en 1h), Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a fait part de son inquié­tude concer­nant l’évo­lu­tion du jeu de la 3e joueuse mondiale.

« Osaka a fait ce qu’il fallait en jouant aussi avec son expé­rience. Elle n’a pas eu à forcer son talent non plus aujourd’hui en faisant preuve de soli­dité, en étant présente. On a senti dès le début du match une Coco Gauff qui est retombée dans ses travers, pas spécia­le­ment au niveau du service mais au niveau du coup droit, c’était catas­tro­phique. Evidemment, cette énorme pres­sion sur l’US Open, c’est parti­cu­lier pour elle mais je trouve quand même globa­le­ment, sur l’en­semble de la saison, et pas telle­ment sur les résul­tats, ce qui m’in­quiète c’est le manque d’évo­lu­tion dans son jeu. À cet âge‐là, on progresse, on se déve­loppe encore. »