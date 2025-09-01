Invitée à réagir à l’élimination de Coco Gauff, surclassée par Naomi Osaka en huitièmes de finale de l’US Open ce lundi (6−3, 6–2 en 1h), Justine Henin, consultante pour Eurosport, a fait part de son inquiétude concernant l’évolution du jeu de la 3e joueuse mondiale.
« Osaka a fait ce qu’il fallait en jouant aussi avec son expérience. Elle n’a pas eu à forcer son talent non plus aujourd’hui en faisant preuve de solidité, en étant présente. On a senti dès le début du match une Coco Gauff qui est retombée dans ses travers, pas spécialement au niveau du service mais au niveau du coup droit, c’était catastrophique. Evidemment, cette énorme pression sur l’US Open, c’est particulier pour elle mais je trouve quand même globalement, sur l’ensemble de la saison, et pas tellement sur les résultats, ce qui m’inquiète c’est le manque d’évolution dans son jeu. À cet âge‐là, on progresse, on se développe encore. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 22:39