Consultante pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’US Open, Justine Henin s’est notam­ment exprimée sur la demi‐finale prévue ce vendredi entre Novak Djokovic et le jeune Ben Shelton. Une demi‐finale à première vue extrê­me­ment déséqui­li­brée même si la Belge espère un scénario différent.

« Nous voulons qu’il y ait un match. Nous voulons que Shelton, avec son tennis, puisse le contra­rier. Ce n’est pas que je veux voir Djokovic perdre, mais j’at­tends avec impa­tience cette confron­ta­tion, ce choc des styles aussi. Saura‐t‐il [Shelton] rester insou­ciant ? Il semble bien parti pour le faire. Il a dépensé beau­coup d’énergie physique et on voit qu’il a travaillé dur pour cela. Après cela, quand on est face à Novak Djokovic lors d’un match aussi impor­tant, il est diffi­cile de ne pas l’ima­giner gagner. Djokovic aura aussi la volonté de montrer aux jeunes qu’il est celui qui a les jambes et le génie pour gagner. »