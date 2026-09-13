Alors qu’il venait de remporter l’US Open en dominant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné.
L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.
Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin est revenu sur cette scène totalement lunaire après la balle de match.
« On ne va pas s’en remettre de ces images. C’est peut‐être une tactique, une approche de se dire que le score est différent de ce qu’il est vraiment (sourire). C’est en tout cas le titre de la confirmation. Il a réussi à s’engouffrer dans une année particulière. On ne peut pas lui enlever. Il nourrit sa motivation pour le futur, il est peut‐être en train de prendre goût à tout ça. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:57