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Justine Henin sur la réac­tion de Zverev après la balle de match : « On ne va pas s’en remettre »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné. 

L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem

Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin est revenu sur cette scène tota­le­ment lunaire après la balle de match. 

« On ne va pas s’en remettre de ces images. C’est peut‐être une tactique, une approche de se dire que le score est diffé­rent de ce qu’il est vrai­ment (sourire). C’est en tout cas le titre de la confir­ma­tion. Il a réussi à s’en­gouf­frer dans une année parti­cu­lière. On ne peut pas lui enlever. Il nourrit sa moti­va­tion pour le futur, il est peut‐être en train de prendre goût à tout ça. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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