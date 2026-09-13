Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné.

L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.

Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin est revenu sur cette scène tota­le­ment lunaire après la balle de match.

« On ne va pas s’en remettre de ces images. C’est peut‐être une tactique, une approche de se dire que le score est diffé­rent de ce qu’il est vrai­ment (sourire). C’est en tout cas le titre de la confir­ma­tion. Il a réussi à s’en­gouf­frer dans une année parti­cu­lière. On ne peut pas lui enlever. Il nourrit sa moti­va­tion pour le futur, il est peut‐être en train de prendre goût à tout ça. »