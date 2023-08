Consultante pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’US Open, Justine Henin a évoqué le cas de Novak Djokovic qui fait son grand retour à New‐York depuis sa finale perdue face à Daniil Medvedev en 2021. Pour l’an­cienne joueuse belge, celui qui rede­viendra numéro 1 mondial à l’issue du tournoi va se servir de sa nouvelle riva­lité avec Carlos Alcaraz pour encore plus marquer l’histoire.

« Il en veut toujours plus, mais comment ne pas être serein ? Il a dominé le tennis masculin pendant des années. Cette nouvelle riva­lité contre Alcaraz est bonne pour lui. Il a battu le record à Roland‐Garros, ce qui a été un grand moment de paix. Il y a eu des larmes à Wimbledon parce qu’on veut toujours gagner un autre titre. Mais il se nourrit de cela et de cette finale à Cincinnati… on ne peut pas demander une meilleure riva­lité. Cela lui donne une nouvelle énergie alors qu’il entre dans la dernière phase de sa carrière. »