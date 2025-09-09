Sur le plateau d’Eurosport après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open, grâce à une victoire en finale contre Jannik Sinner, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a imaginé la réflexion actuelle de Novak Djokovic à 38 ans.
« Djokovic s’est donné les moyens qui sont les siens aujourd’hui. Il n’est plus prêt à faire les mêmes sacrifices, les tournois de préparation, son corps ne peut plus suivre parce qu’on peut aussi se poser la question de comment il s’entraîne. Même si c’est le plus grand professionnel qu’on ait connu et un bourreau de travail, arriver à faire encore ces sacrifices… Il a envie d’être davantage avec sa famille. Mais il est en demies des quatre Grands Chelems cette année, c’est ça qui le maintient. Il est le troisième et je pense que ça lui donne de la satisfaction, même s’il a compris que face aux deux autres, ça allait être très difficile. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 13:09