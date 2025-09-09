AccueilUS OpenJustine Henin sur Novak Djokovic : "Il est le troisième homme et...
US Open

Justine Henin sur Novak Djokovic : « Il est le troi­sième homme et je pense que ça lui donne de la satis­fac­tion, même s’il a compris que face à Alcaraz et Sinner, ça allait être très difficile »

Par Baptiste Mulatier

Sur le plateau d’Eurosport après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open, grâce à une victoire en finale contre Jannik Sinner, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a imaginé la réflexion actuelle de Novak Djokovic à 38 ans. 

« Djokovic s’est donné les moyens qui sont les siens aujourd’hui. Il n’est plus prêt à faire les mêmes sacri­fices, les tour­nois de prépa­ra­tion, son corps ne peut plus suivre parce qu’on peut aussi se poser la ques­tion de comment il s’entraîne. Même si c’est le plus grand profes­sionnel qu’on ait connu et un bour­reau de travail, arriver à faire encore ces sacri­fices… Il a envie d’être davan­tage avec sa famille. Mais il est en demies des quatre Grands Chelems cette année, c’est ça qui le main­tient. Il est le troi­sième et je pense que ça lui donne de la satis­fac­tion, même s’il a compris que face aux deux autres, ça allait être très difficile. »

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 13:09

