Justine Henin sur Raducanu : « Nous avons besoin de savoir quel genre de joueuse elle est »

Toujours aussi juste et mesurée dans ses analyses, la consul­tante d’Eurosport, Justine Henin, a posé son oeil sur la tenante du titre à l’US Open, la jeune britan­nique Emma Raducanu. Pour la Belge, le plus impor­tant pour elle sera de se trouver un vrai style de jeu et une person­na­lité afin de durer au plus haut niveau.

« Je ne la connais pas Raducanu person­nel­le­ment. Le fait qu’elle ait changé d’en­traî­neur, qu’elle ait changé beau­coup de choses, tout le monde a commencé à criti­quer cela, mais je ne suis pas vrai­ment là pour juger. La seule chose que je dis, c’est qu’elle doit se concen­trer sur le jeu si elle veut garder un certain équi­libre dans ce qui se passe pour elle. Après avoir gagné un Grand Chelem, il y a bien sûr beau­coup d’at­ten­tion, beau­coup de solli­ci­ta­tions, d’agents et proba­ble­ment de l’argent et beau­coup de choses. Comment elle peut se composer avec tout ce qui s’est passé dans sa vie – ce sera la ques­tion. Pas seule­ment dans les prochaines semaines – l’US Open est presque un détail pour Raducanu – mais comment elle va gérer sa carrière dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, parce qu’elle est si jeune. C’est la ques­tion qui va se poser. Nous avons besoin de savoir quel genre de joueuse elle est. Nous ne pouvons pas dire après l’US Open de l’année dernière quel genre de joueuse elle était. Elle était fraîche. C’était génial à voir. Mais nous avions besoin d’en voir plus. Et nous ne pouvons pas juger en ce moment. Nous le ferons un peu plus tard. »