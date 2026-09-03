Justine Henin est l’une des consul­tantes incon­tour­nables d’Eurosport lorsqu’il s’agit d’analyser l’actualité du tennis.

Dans l’émission Eurosport Tennis Club de ce soir, la Belge est revenue sur l’élimination préma­turée de Félix Auger‐Aliassime, tête de série numéro 3 de cet US Open. L’ancienne numéro un mondiale a notam­ment pointé du doigt l’irrégularité du Canadien, dont le niveau de jeu reste, selon elle, beau­coup trop fluc­tuant pour un joueur installé parmi les cinq meilleurs mondiaux.

« On a aussi l’impression qu’il y a beau­coup de remises en ques­tion de manière géné­rale. On l’a senti dans son discours : il lui manque toujours ce petit quelque chose, voire quelque chose de beau­coup plus impor­tant. Il va désor­mais sortir du top 5 et aura beau­coup de points à défendre en fin d’année. Ce sera inté­res­sant de voir comment il va réagir, car aujourd’hui, c’est un joueur du top 5 qui ne nous offre pas forcé­ment les garan­ties ni le niveau que l’on attend d’un membre du top 5 mondial » a déclaré la cham­pionne Belge.