Justine Henin est l’une des consultantes incontournables d’Eurosport lorsqu’il s’agit d’analyser l’actualité du tennis.
Dans l’émission Eurosport Tennis Club de ce soir, la Belge est revenue sur l’élimination prématurée de Félix Auger‐Aliassime, tête de série numéro 3 de cet US Open. L’ancienne numéro un mondiale a notamment pointé du doigt l’irrégularité du Canadien, dont le niveau de jeu reste, selon elle, beaucoup trop fluctuant pour un joueur installé parmi les cinq meilleurs mondiaux.
« On a aussi l’impression qu’il y a beaucoup de remises en question de manière générale. On l’a senti dans son discours : il lui manque toujours ce petit quelque chose, voire quelque chose de beaucoup plus important. Il va désormais sortir du top 5 et aura beaucoup de points à défendre en fin d’année. Ce sera intéressant de voir comment il va réagir, car aujourd’hui, c’est un joueur du top 5 qui ne nous offre pas forcément les garanties ni le niveau que l’on attend d’un membre du top 5 mondial » a déclaré la championne Belge.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 22:41