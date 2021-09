Interrogé par l’ATP sur la finale de l’US Open qui oppose son compa­triote Daniil Medvedev à Novak Djokovic, l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a tenté de donner les clés de cette rencontre histo­rique à plus d’un titre.

« Je pense que la chose la plus impor­tante pour Daniil sera de tout donner du premier au tout dernier point. Je sais que c’est prati­que­ment impos­sible, mais c’est la seule chance que vous avez de battre Novak, surtout dans les matches au meilleur des cinq sets. Si vous perdez votre concen­tra­tion pendant une courte période – si vous vous décon­cen­trez pendant le match pendant cinq ou dix minutes – cela peut vous coûter un set et vous risquez de ne jamais revenir. Il doit éviter cela s’il veut gagner le match. Je lui dirais de ne pas se préci­piter. Daniil, lorsque son adver­saire a toutes les réponses à ses ques­tions, il a tendance à en faire un peu plus et à aller beau­coup plus loin qu’il ne peut. La patience sera la clé et il faudra jouer avec beau­coup de concen­tra­tion du premier au dernier point. »