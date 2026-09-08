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Karen Khachanov, après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « De quoi parlez‐vous ? Je suis jeune aussi, mais je devrais peut‐être me raser ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Paris Masters 2024 -

Karen Khachanov fait son retour en quarts de finale de Grand Chelem à l’US Open, où il a battu le talen­tueux Learner Tien (15e mondial) en cinq sets : 7–5, 4–6, 6–7(6), 6–1, 6–4.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, le Russe de 30 ans a plai­santé sur son âge. 

Intervieweuse : « Aujourd’hui, tu as battu un joueur de 20 ans et, au prochain tour, tu vas affronter un autre joueur de 21 ans. Est‐ce que ça te fait plaisir de pouvoir montrer aux jeunes qui est le patron ici ? »

​ Karen Khachanov : « Mais moi aussi, je suis jeune ! Je veux dire, de quoi parlez‐vous ? Je devrais peut‐être me raser, ou quoi ? Vous voulez que je me rase ? »

Pour tenter d’at­teindre les demi‐finales à Flushing Meadows, où il avait déjà atteint le dernier carré en 2022, Karen Khachanov affron­tera le jeune belge Alexander Blockx (34e mondial), très incer­tain physi­que­ment.

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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