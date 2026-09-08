Karen Khachanov fait son retour en quarts de finale de Grand Chelem à l’US Open, où il a battu le talen­tueux Learner Tien (15e mondial) en cinq sets : 7–5, 4–6, 6–7(6), 6–1, 6–4.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, le Russe de 30 ans a plai­santé sur son âge.

Intervieweuse : « Aujourd’hui, tu as battu un joueur de 20 ans et, au prochain tour, tu vas affronter un autre joueur de 21 ans. Est‐ce que ça te fait plaisir de pouvoir montrer aux jeunes qui est le patron ici ? »

​ Karen Khachanov : « Mais moi aussi, je suis jeune ! Je veux dire, de quoi parlez‐vous ? Je devrais peut‐être me raser, ou quoi ? Vous voulez que je me rase ? »

Pour tenter d’at­teindre les demi‐finales à Flushing Meadows, où il avait déjà atteint le dernier carré en 2022, Karen Khachanov affron­tera le jeune belge Alexander Blockx (34e mondial), très incer­tain physi­que­ment.