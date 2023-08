Interrogée avant le début du tournoi concer­nant la guerre entre son pays, la Russie, et l’Ukraine et le fait qu’elle soit homo­sexuelle, Daria Kasatkina s’est confiée, pour le New‐York Times, sur son envie de faire bouger les choses.

« C’est la guerre. Les lois dans notre pays sont de pire en pire. Je me rends compte qu’il est de plus en plus impos­sible d’être homo­sexuel en Russie. Tout cela me pousse à dire ce que je ressens et ce que je veux dire. Je ne pouvais plus rester silen­cieuse sur moi‐même, sur la guerre… J’ai senti qu’en tant que personne publique, c’est ce que je pouvais faire, et je l’ai fait. »