Finaliste de l’US Open en 2014, Kei Nishikori aurait très bien pu prétendre à une invi­ta­tion pour cette édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais alors qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison.

Battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions, le Japonais a donc fait ses adieux à New‐York et aux tour­nois majeurs. Et s’il s’est fait une raison, l’ex‐4e joueur mondial a en revanche tenu à faire passer un message aux orga­ni­sa­teurs concer­nant Stan Wawrinka, non‐invité mais fina­le­ment lucky loser et bien présent dans le tableau.

« J’étais déjà content de pouvoir parti­ciper ne serait‐ce qu’aux quali­fi­ca­tions. Je sais que c’est assez rare qu’on accorde une invi­ta­tion à quelqu’un qui n’a jamais remporté de Grand Chelem ni de titre en Masters. Je suis donc très heureux d’être ici et je pense que Stan (Wawrinka) en méri­tait une. Il a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem, il est là depuis très long­temps, il continue de se battre et je suis très fier de lui et j’ai beau­coup de respect pour ce qu’il accom­plit actuel­le­ment. J’aurais adoré gagner aujourd’hui (vendredi) et me quali­fier pour le tableau prin­cipal, mais je suis tout de même très content d’avoir disputé trois matchs, trois bons matchs. »