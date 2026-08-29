Finaliste de l’US Open en 2014, Kei Nishikori aurait très bien pu prétendre à une invitation pour cette édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais alors qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison.
Battu au dernier tour des qualifications, le Japonais a donc fait ses adieux à New‐York et aux tournois majeurs. Et s’il s’est fait une raison, l’ex‐4e joueur mondial a en revanche tenu à faire passer un message aux organisateurs concernant Stan Wawrinka, non‐invité mais finalement lucky loser et bien présent dans le tableau.
« J’étais déjà content de pouvoir participer ne serait‐ce qu’aux qualifications. Je sais que c’est assez rare qu’on accorde une invitation à quelqu’un qui n’a jamais remporté de Grand Chelem ni de titre en Masters. Je suis donc très heureux d’être ici et je pense que Stan (Wawrinka) en méritait une. Il a remporté plusieurs tournois du Grand Chelem, il est là depuis très longtemps, il continue de se battre et je suis très fier de lui et j’ai beaucoup de respect pour ce qu’il accomplit actuellement. J’aurais adoré gagner aujourd’hui (vendredi) et me qualifier pour le tableau principal, mais je suis tout de même très content d’avoir disputé trois matchs, trois bons matchs. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 18:18