Accueil US Open

Kei Nishikori tacle l’or­ga­ni­sa­tion : « Stan Wawrinka méri­tait une invi­ta­tion. Il a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem, il est là depuis très long­temps, il continue de se battre et j’ai beau­coup de respect pour ce qu’il accom­plit actuellement »

Par
Thomas S
-
65
Tennis : Monte Carlo Rolex Masters 2019 -

Finaliste de l’US Open en 2014, Kei Nishikori aurait très bien pu prétendre à une invi­ta­tion pour cette édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais alors qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison. 

Battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions, le Japonais a donc fait ses adieux à New‐York et aux tour­nois majeurs. Et s’il s’est fait une raison, l’ex‐4e joueur mondial a en revanche tenu à faire passer un message aux orga­ni­sa­teurs concer­nant Stan Wawrinka, non‐invité mais fina­le­ment lucky loser et bien présent dans le tableau. 

« J’étais déjà content de pouvoir parti­ciper ne serait‐ce qu’aux quali­fi­ca­tions. Je sais que c’est assez rare qu’on accorde une invi­ta­tion à quelqu’un qui n’a jamais remporté de Grand Chelem ni de titre en Masters. Je suis donc très heureux d’être ici et je pense que Stan (Wawrinka) en méri­tait une. Il a remporté plusieurs tour­nois du Grand Chelem, il est là depuis très long­temps, il continue de se battre et je suis très fier de lui et j’ai beau­coup de respect pour ce qu’il accom­plit actuel­le­ment. J’aurais adoré gagner aujourd’hui (vendredi) et me quali­fier pour le tableau prin­cipal, mais je suis tout de même très content d’avoir disputé trois matchs, trois bons matchs. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥