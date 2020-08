Le joueur sud-africain s’est exprimé sur le site de l’ATP sur les conditions spéciales qu’il devra supporter lors de cette mini tournée américaine. C’est d’autant plus important pour lui que sa carrière est déja longue : « Quand on arrive à l’âge que je suis maintenant, il faut être très discipliné si l’on veut continuer dans le circuit. Je ne pense pas que je me sentirai seul car mon coach et mon kinésithérapeute seront avec moi. J’ai de nombreux passe-temps qui peuvent me divertir à l’hôtel, comme jouer de la guitare, lire ou regarder des séries Netflix. Ce sera une campagne « solo » pour laquelle nous devrons être très préparés mentalement. Jouer sans public va être différent et je pense que cela peut influencer négativement de nombreux joueurs de tennis et favoriser les surprises »