Ce que l’on redoutait est arrivé. Touché aux côtes, le Belge Alexander Blockx a dû jeter l’éponge face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, alors qu’il était mené 6–2, 7–5, 3–2.
Qualifié pour la troisième fois de sa carrière en demi‐finales de Grand Chelem (après l’US Open 2022 et l’Open d’Australie 2023), le Russe, aujourd’hui 50e mondial, a livré sa réaction après l’abandon de son adversaire.
« Je m’étais très bien préparé pour ce match et ça n’a pas été facile, car d’un côté j’avais l’impression de dominer dès le début, puis j’ai senti qu’il peinait de plus en plus, ce qui me laisse un sentiment mitigé. Il souffrait et je ne voulais pas crier ‘Allez !’ mais je voulais maintenir l’énergie. Je lui souhaite un prompt rétablissement. J’ai vu qu’il souffrait de tout son corps. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 09:20