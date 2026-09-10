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Khachanov, après l’abandon de son adver­saire en quarts de finale : « Je ne voulais pas crier parce qu’il souf­frait, mais en même temps, je voulais main­tenir l’énergie »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Paris Masters 2024 -

Ce que l’on redou­tait est arrivé. Touché aux côtes, le Belge Alexander Blockx a dû jeter l’éponge face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, alors qu’il était mené 6–2, 7–5, 3–2.

Qualifié pour la troi­sième fois de sa carrière en demi‐finales de Grand Chelem (après l’US Open 2022 et l’Open d’Australie 2023), le Russe, aujourd’hui 50e mondial, a livré sa réac­tion après l’abandon de son adversaire.

« Je m’étais très bien préparé pour ce match et ça n’a pas été facile, car d’un côté j’avais l’impression de dominer dès le début, puis j’ai senti qu’il peinait de plus en plus, ce qui me laisse un senti­ment mitigé. Il souf­frait et je ne voulais pas crier ‘Allez !’ mais je voulais main­tenir l’énergie. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment. J’ai vu qu’il souf­frait de tout son corps. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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