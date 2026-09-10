Ce que l’on redou­tait est arrivé. Touché aux côtes, le Belge Alexander Blockx a dû jeter l’éponge face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, alors qu’il était mené 6–2, 7–5, 3–2.

Qualifié pour la troi­sième fois de sa carrière en demi‐finales de Grand Chelem (après l’US Open 2022 et l’Open d’Australie 2023), le Russe, aujourd’hui 50e mondial, a livré sa réac­tion après l’abandon de son adversaire.

« Je m’étais très bien préparé pour ce match et ça n’a pas été facile, car d’un côté j’avais l’impression de dominer dès le début, puis j’ai senti qu’il peinait de plus en plus, ce qui me laisse un senti­ment mitigé. Il souf­frait et je ne voulais pas crier ‘Allez !’ mais je voulais main­tenir l’énergie. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment. J’ai vu qu’il souf­frait de tout son corps. »