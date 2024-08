Battu par Daniel Evans après avoir avoir bataillé pendant 5h35 et joué le match le plus long de l’his­toire de l’US Open, Karen Khachanov a publié un message touchant sur Instagram et révé­la­teur de la « bruta­lité » de ce sport pour le corps… et la tête.

« Mardi, j’ai disputé l’un des matches les plus longs, les plus diffi­ciles et les plus émou­vants de ma carrière. Je me suis réveillé avec le senti­ment d’avoir été battu avec une batte. J’ai essayé de ne pas le montrer, mais après 5 heures et demie dans le cinquième set, j’avais des crampes dans tout le corps. Je n’es­saie pas de dire que j’ai perdu à cause de cela. Ce n’est pas une excuse. Nous avons eu les mêmes condi­tions avec mon adver­saire et c’était un combat mental à la fin. Je suis extrê­me­ment dévasté et déçu de ne pas avoir pu remporter la victoire à la fin. Mais je tiens à souli­gner qu’a­près des matches comme celui‐ci, des défaites doulou­reuses comme celle‐ci, il est extrê­me­ment diffi­cile de s’en sortir menta­le­ment. Le sport profes­sionnel est souvent associé à la force mentale, mais peu de gens vous parlent de cette fatigue mentale, de l’épui­se­ment, de l’au­to­cri­tique et d’un senti­ment de déses­poir, a écrit le 22e mondial avant de prévenir ses poten­tiels détracteurs.

S’il vous plaît, je vous demande d’être respec­tueux. Ne frappez pas un homme quand il est à terre. Je suis peut‐être à terre, mais certai­ne­ment pas dans les vapes ! Je suis sûr que je peux surmonter cette épreuve, faire le bon travail et revenir sur le terrain plus fort qu’a­vant. Je serai recon­nais­sant pour tout le soutien que je rece­vrai. Soyons gentils les uns envers les autres. Moins de haine et plus d’amour et le monde deviendra meilleur. »