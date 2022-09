Après sa défaite en quatre sets contre Casper Ruud en demi‐finales de l’US Open, Karen Khachanov a reçu une ques­tion en confé­rence de presse sur la situa­tion actuelle en Europe.

« La tournée se déplace évidem­ment en Europe main­te­nant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l’Union euro­péenne a beau­coup discuté du renfor­ce­ment des règles de visa pour les joueurs russes. Est‐ce que cela a été une discus­sion entre vous, si vous êtes concernés ? », a demandé un journaliste.

Le joueur russe n’a pas vrai­ment quoi su répondre même s’il a fait preuve de logique. « Je veux dire, qu’est‐ce que je peux faire ? S’ils ne nous auto­risent pas à entrer en Europe, je ne peux rien y faire, non ? Nous n’avons pas vrai­ment discuté. Pour être honnête, je ne lis pas les nouvelles. Je n’aime pas les lire ces derniers temps. J’avance un tournoi à la fois. L’US Open, est malheu­reu­se­ment terminé pour moi. Je vais rentrer à la maison. Je veux vrai­ment me reposer. Je veux voir mon fils. Je ne l’ai pas vu depuis long­temps, environ six semaines. Je veux vrai­ment rentrer à la maison, voir ma famille, me détendre un peu, puis voir avec mon équipe où nous pouvons aller, où nous pouvons jouer. Évidemment, nous avions des projets en tête, mais certains projets peuvent changer. Nous nous adap­te­rons à la situa­tion. Qu’est‐ce que je peux dire de plus ? »