Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6 [7], 7–6 [6]), Karen Khachanov a évoqué la difficulté de gérer l’enchaînement des tournois et l’importance de savoir préserver son corps et son mental.
« Au final, je ne suis pas dans la même situation que Novak Djokovic, Rafa ou Roger, qui ont remporté tant de tournois du Grand Chelem et qui géraient leur calendrier. Le classement compte et tout est important. J’ai hâte de jouer. Je veux remporter davantage de titres, participer à plus de Masters 1 000. Je n’ai pas autant de titres que ces légendes, donc pour moi, il est évident que ça vaut la peine de continuer à jouer. Mais en même temps, je dois être prêt mentalement et physiquement. Après un tournoi du Grand Chelem, on se rend compte de tout ce que cela exige. Ce séjour à New York a été vraiment long. Je suis arrivé le samedi de la semaine précédente, donc demain, cela fera exactement trois semaines que je suis là. Et depuis lors, il faut rester concentré chaque jour : suivre ses routines, s’entraîner, disputer des matchs et s’occuper de tout le reste. C’est épuisant, évidemment. C’est pourquoi on sait ce qu’il en coûte d’aller loin dans un Grand Chelem et, surtout, ce qu’il faut pour atteindre une finale ou remporter le tournoi. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 16:28