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Khachanov, après sa défaite contre Zverev en demi‐finales : « Je ne suis pas dans la même situa­tion que Djokovic, Nadal ou Federer »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6 [7], 7–6 [6]), Karen Khachanov a évoqué la diffi­culté de gérer l’en­chaî­ne­ment des tour­nois et l’im­por­tance de savoir préserver son corps et son mental. 

« Au final, je ne suis pas dans la même situa­tion que Novak Djokovic, Rafa ou Roger, qui ont remporté tant de tour­nois du Grand Chelem et qui géraient leur calen­drier. Le clas­se­ment compte et tout est impor­tant. J’ai hâte de jouer. Je veux remporter davan­tage de titres, parti­ciper à plus de Masters 1 000. Je n’ai pas autant de titres que ces légendes, donc pour moi, il est évident que ça vaut la peine de conti­nuer à jouer. Mais en même temps, je dois être prêt menta­le­ment et physi­que­ment. Après un tournoi du Grand Chelem, on se rend compte de tout ce que cela exige. Ce séjour à New York a été vrai­ment long. Je suis arrivé le samedi de la semaine précé­dente, donc demain, cela fera exac­te­ment trois semaines que je suis là. Et depuis lors, il faut rester concentré chaque jour : suivre ses routines, s’entraîner, disputer des matchs et s’occuper de tout le reste. C’est épui­sant, évidem­ment. C’est pour­quoi on sait ce qu’il en coûte d’aller loin dans un Grand Chelem et, surtout, ce qu’il faut pour atteindre une finale ou remporter le tournoi. »

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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