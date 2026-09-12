Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6 [7], 7–6 [6]), Karen Khachanov a évoqué la diffi­culté de gérer l’en­chaî­ne­ment des tour­nois et l’im­por­tance de savoir préserver son corps et son mental.

« Au final, je ne suis pas dans la même situa­tion que Novak Djokovic, Rafa ou Roger, qui ont remporté tant de tour­nois du Grand Chelem et qui géraient leur calen­drier. Le clas­se­ment compte et tout est impor­tant. J’ai hâte de jouer. Je veux remporter davan­tage de titres, parti­ciper à plus de Masters 1 000. Je n’ai pas autant de titres que ces légendes, donc pour moi, il est évident que ça vaut la peine de conti­nuer à jouer. Mais en même temps, je dois être prêt menta­le­ment et physi­que­ment. Après un tournoi du Grand Chelem, on se rend compte de tout ce que cela exige. Ce séjour à New York a été vrai­ment long. Je suis arrivé le samedi de la semaine précé­dente, donc demain, cela fera exac­te­ment trois semaines que je suis là. Et depuis lors, il faut rester concentré chaque jour : suivre ses routines, s’entraîner, disputer des matchs et s’occuper de tout le reste. C’est épui­sant, évidem­ment. C’est pour­quoi on sait ce qu’il en coûte d’aller loin dans un Grand Chelem et, surtout, ce qu’il faut pour atteindre une finale ou remporter le tournoi. »