Aujourd’hui, l’organisation de l’US Open a dévoilé le tableau des joueurs qui parti­ci­pe­ront au tournoi de double mixte prévu fin août à New York.

Les réac­tions des joueurs et des joueuses ne se sont pas fait attendre.

Karen Khachanov et Maria Sakkari ont notam­ment commenté cette actua­lité sur Instagram :

-Maria Sakkari : « On dirait que nous n’avons pas passé le cut. »

-Karen Kachanov : « Je vois. Il semble qu’il faille être dans le top 10 pour jouer là‐bas »

Des réac­tions qui viennent s’ajouter à celles de plusieurs joueurs et joueuses du Top 100, ainsi qu’à celles des spécia­listes du double, qui se sentent lésés par les déci­sions prises par la direc­tion du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année.