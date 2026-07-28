Aujourd’hui, l’organisation de l’US Open a dévoilé le tableau des joueurs qui participeront au tournoi de double mixte prévu fin août à New York.
Les réactions des joueurs et des joueuses ne se sont pas fait attendre.
Karen Khachanov et Maria Sakkari ont notamment commenté cette actualité sur Instagram :
-Maria Sakkari : « On dirait que nous n’avons pas passé le cut. »
-Karen Kachanov : « Je vois. Il semble qu’il faille être dans le top 10 pour jouer là‐bas »
Des réactions qui viennent s’ajouter à celles de plusieurs joueurs et joueuses du Top 100, ainsi qu’à celles des spécialistes du double, qui se sentent lésés par les décisions prises par la direction du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 15:20