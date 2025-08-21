Très régulier sur le circuit, Karen Khachanov avance vers l’US Open avec des certitudes, il a atteint la finale du Masters 1000 de Toronto et les huitième de finale contre Alexander Zverev à Cincinnati (7−5, 3–0), perdus sur abandon.
Demi‐finaliste à Flushing Meadows en 2022, le neuvième joueur mondial a été invité à évoquer si cette bonne performance à New‐York, lui permet d’aborder la dernière levée du Grand Chelem avec confiance.
« Cela me donne confiance, mais en même temps, je ne veux pas trop y penser. Je veux simplement aller match après match, de point en point, et je sais ce qu’il faut pour réussir dans les tournois du Grand Chelem. En même temps, chaque année est différente. Il faut se préparer pour chaque match. Il faut être totalement concentré, en excellente forme et se battre pour gagner. C’est pourquoi je ne veux pas me mettre la pression, ni avoir d’attentes. Je vais essayer d’atteindre mon objectif », a commenté le Russe dans des propos relayés par Championat.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 17:15