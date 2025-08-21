AccueilUS OpenKhachanov : "Je sais ce qu'il faut pour réussir dans les tournois...
US Open

Khachanov : « Je sais ce qu’il faut pour réussir dans les tour­nois du Grand Chelem »

thomasb
Par thomasb

-

1
Tennis : Rolex Paris Masters 2024 -

Très régu­lier sur le circuit, Karen Khachanov avance vers l’US Open avec des certi­tudes, il a atteint la finale du Masters 1000 de Toronto et les huitième de finale contre Alexander Zverev à Cincinnati (7−5, 3–0), perdus sur abandon. 

Demi‐finaliste à Flushing Meadows en 2022, le neuvième joueur mondial a été invité à évoquer si cette bonne perfor­mance à New‐York, lui permet d’aborder la dernière levée du Grand Chelem avec confiance.

« Cela me donne confiance, mais en même temps, je ne veux pas trop y penser. Je veux simple­ment aller match après match, de point en point, et je sais ce qu’il faut pour réussir dans les tour­nois du Grand Chelem. En même temps, chaque année est diffé­rente. Il faut se préparer pour chaque match. Il faut être tota­le­ment concentré, en excel­lente forme et se battre pour gagner. C’est pour­quoi je ne veux pas me mettre la pres­sion, ni avoir d’at­tentes. Je vais essayer d’at­teindre mon objectif », a commenté le Russe dans des propos relayés par Championat.

Publié le jeudi 21 août 2025 à 17:15

Article précédent
Mark Petchey sur son ancienne joueuse Raducanu : « J’espère que les gens peuvent vrai­ment comprendre à quel point elle aime le tennis. Elle s’en­traîne aussi dur que n’im­porte qui d’autre et passe autant de temps sur le court que tout le monde »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.