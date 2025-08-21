Très régu­lier sur le circuit, Karen Khachanov avance vers l’US Open avec des certi­tudes, il a atteint la finale du Masters 1000 de Toronto et les huitième de finale contre Alexander Zverev à Cincinnati (7−5, 3–0), perdus sur abandon.

Demi‐finaliste à Flushing Meadows en 2022, le neuvième joueur mondial a été invité à évoquer si cette bonne perfor­mance à New‐York, lui permet d’aborder la dernière levée du Grand Chelem avec confiance.

« Cela me donne confiance, mais en même temps, je ne veux pas trop y penser. Je veux simple­ment aller match après match, de point en point, et je sais ce qu’il faut pour réussir dans les tour­nois du Grand Chelem. En même temps, chaque année est diffé­rente. Il faut se préparer pour chaque match. Il faut être tota­le­ment concentré, en excel­lente forme et se battre pour gagner. C’est pour­quoi je ne veux pas me mettre la pres­sion, ni avoir d’at­tentes. Je vais essayer d’at­teindre mon objectif », a commenté le Russe dans des propos relayés par Championat.