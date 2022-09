De passage dans l’émis­sion consa­crée à l’US Open sur Eurosport aux côtés de Mats Wilander et Alex Corretja, la triple lauréate de l’US Open, Kim Clijsters, s’est réjouie de la montée en puis­sance de la nouvelle géné­ra­tion alors que le Big 3 se rapproche de plus en plus de la fin.

« Je dois dire que j’ai été surprise surprise par l’af­fiche des demi‐finales dans le tableau masculin, mais voir la jeune géné­ra­tion monter en puis­sance main­te­nant et être des cham­pions poten­tiels de Grand Chelem est formi­dable. C’est formi­dable pour le tournoi, et je pense que beau­coup de gens sont heureux d’avoir pu appré­cier ces grands matchs que nous avons vus ici. Et dans quelques années, nous ne verrons plus ces trois gars‐là (Federer, Nadal et Djokovic). »