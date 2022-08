Éliminé par Novak Djokovic au 2e tour de Wimbledon et par Nick Kyrgios dès son entrée en lice à l’US Open mardi, Thanasi Kokkinakis regret­tait de tomber sur ce genre d’ad­ver­saires aussi tôt dans les tour­nois du Grand Chelem. L’Australien a ensuite comparé les deux derniers fina­listes de Wimbledon.

« Ils sont tout simple­ment diffé­rents. Nick sert évidem­ment beau­coup mieux que Novak. Novak est le meilleur relan­ceur au monde, peut‐être le meilleur de tous les temps. Un style de jeu diffé­rent. Nick joue proba­ble­ment avec la plus grande liberté que j’ai jamais vue depuis le fond du court. Cela met beau­coup de pres­sion sur votre service et vos coups de fond de court. Si vous ne servez pas aussi bien que vous le devriez, il va vous faire mal. S’il prend de l’avance, s’il se sent en confiance, ça rend les choses vrai­ment diffi­ciles. La pres­sion du tableau d’af­fi­chage joue beaucoup. »