Vainqueur d’une exhibition organisée à Belgrade par Janko Tipsarevic, Filip Krajinovic (32e) a tenu à mettre en avant l’organisation de son compatriote dans les colonnes de SportKlub, surtout après le fiasco de l’Adria Tour : « Je veux féliciter Janko pour son excellente organisation. Nous avons montré tous ensemble que c’est une victoire pour notre sport dans cette période du coronavirus. »

Le Serbe a confié qu’il allait partir à la mi-août pour les Etats-Unis. Le joueur de 28 ans se veut pragmatique face à la situation et le besoin de jouer : « Honnêtement, tout sera un peu étrange et je me demande à quoi ressembleront les tournois aux Etats-Unis. Ce sera psychologiquement difficile, mais il est important de jouer. Il vaut mieux jouer dans ces conditions que personne n’aime, que de prolonger encore cette interruption. Nous devons vivre de quelque chose. »