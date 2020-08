View this post on Instagram

Ahoj ! Po zvážení všech okolností jsem se rozhodla letos neodcestovat na US Open. Vynechat grandslam nebylo jednoduché rozhodnutí, navíc s ohledem na svůj věk, kdy se konec kariéry blíží mílovými kroky. Bohužel si ale nejsem 100 % jistá bezpečností spojenou s cestováním do New Yorku, takže nechci vystavovat svůj tým ani sebe jakémukoliv nebezpečí. Hi guys ! After consideration of all aspects, I have decided to skip US Open this year. Not playing Grand Slam has been a very tough decision to make, especially at my age when I am heading closer and closer towards retirement. Unfortunately, I do not feel safe enough to travel to New York and I don’t want to put either my team or me in any potential danger.