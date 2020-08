Alors que pas moins de neuf joueuses du top 50 se sont déjà retirées de la liste de l’US Open (dont trois du top 10), Petra Kvitova (12e), double lauréate à Flushing Meadows, voyagera bien aux États-Unis en compagnie de deux personnes : son entraîneur et un physiothérapeute. Pour elle, la restriction concernant les membres de l’équipe n’est pas un problème comme elle l’a expliqué à Tenisovysvet.

« Ils nous ont permis une escorte de deux membres, nous allons donc parti à trois avec mon entraîneur et un physiothérapeute. Je ne suis pas le genre de joueuse qui a besoin de beaucoup de monde autour de soi. C’est assez pour moi, ce sera probablement pire pour les hommes. Je vais faire de mon mieux et avoir la conscience tranquille, laisser les choses se passer comme elles le sont. J’ai vraiment hâte de voir et disputer des matchs, de redécouvrir l’adrénaline et tout ce qui l’entoure. C’est une longue période et le tennis après tout, ça me manque. Ce sera sympa, » a déclaré la Tchèque qui n’est pas du genre à dramatiser quand on sait qu’elle a reçu plusieurs coups de couteau lors d’un cambriolage chez elle en 2016.