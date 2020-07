Kyle Edmund, qui a atteint la finale du tournoi Battle of the Brits au Centre national de tennis de Roehampton la semaine dernière, va désormais entamer sa préparation pour l’US Open. Un Grand Chelem auquel il participera à une seule condition : « Je suis un joueur de tennis et je veux participer à des compétitions, mais il faut que ce soit sûr et que les protocoles soient réalistes et stricts en même temps, sinon ça pourrait devenir compliqué et désordonné. » l’ancien numéro un britannique a décidé de se rendre dans les États-Unis deux ou trois semaines avant son premier tournoi prévu à l’Open de Washington afin de se préparer à un calendrier chargé : « Il y a huit tournois dans cette période de sept semaines, donc c’est plutôt bondé », a déclaré Edmund au micro Sky Sports News.