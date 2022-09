Le choc entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev était attendu au 3e tour de l’US Open. Il aura bien lieu dimanche à Flushing Meadows. L’Australien, tombeur de Kokkinakis, Bonzi et Wolf depuis le début du tournoi, aborde ce match avec confiance. Il a battu récem­ment le numéro 1 mondial à Montréal (6−7, 6–4, 6–2).

« Lorsque je l’ai affronté à l’Open d’Australie en début d’année, j’avais l’im­pres­sion de l’avoir gagné il y a des années. J’ai senti que mon niveau n’était pas bon. J’ai joué de la mauvaise façon. Il était en pleine forme. Mais j’ai quand même pris un set là‐bas et j’étais loin d’être le joueur que je suis main­te­nant. Ça, c’est sûr. Quand on bat quel­qu’un et qu’on le rejoue rapi­de­ment, c’est dans son esprit. Dans le mien aussi. Je pense qu’il n’y a que quelques joueurs en ce moment qui jouent un meilleur niveau de tennis que moi. J’ai vrai­ment l’im­pres­sion d’avoir une chance. Peu de joueurs peuvent dire ça en ce moment, alors qu’ils vont affronter Medvedev à l’US Open. Ils vont jouer mais je ne pense pas qu’ils se disent de l’autre côté du court qu’ils vont gagner. Je pense que je fais partie des joueurs qui ont une chance. Vu la façon dont je joue en ce moment, j’ai une chance. »