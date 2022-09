Vainqueur d’un Benjamin Bonzi accro­cheur et dyna­mique en 4 manches (7−6, 6–4, 4–6, 6–4), Nick Kyrgios n’est plus à un match d’af­fronter Daniil Medvedev pour un 8ème de finale de feu. En atte­nant cette échéance, Nick a révélé en confé­rence de presse qu’il était défi­ni­ti­ve­ment un autre joueur de tennis depuis sa finale perdue à Wimbledon. Le pire, c’est que lui même ne se recon­nait pas dans ce nouveau Kyrgios.

« Pour moi, person­nel­le­ment, je ne pensais pas que je me mettrais autant de pres­sion. Chaque jour, je viens ici, je fais atten­tion à ce que je mange, j’es­saie de dormir. Comme à chaque séance d’en­traî­ne­ment, j’es­saie d’avoir une bonne inten­tion. Pour être honnête, je ne sais presque plus qui je suis, parce que ce n’est pas moi. J’essaie d’équi­li­brer tant de choses diffé­rentes. C’est diffi­cile aussi. Les médias, les fans sont fous partout où je vais. J’essaie d’équi­li­brer ma vie person­nelle et mon tennis. C’est juste beau­coup. J’ai l’im­pres­sion d’être très profes­sionnel en ce moment. Je n’ai jamais pensé que la finale de Wimbledon me rendrait comme ça. Je pensais que ce serait le contraire »