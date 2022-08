Nick Kyrgios serait‐il déjà en train d’ab­di­quer alors que son US Open n’a même pas débuté.

Opposé cette nuit (pas avant 2h30 du matin) à son grand ami Thanasi Kokkinakis, l’Australien a fait une curieuse confi­dence lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi en expli­quant qu’il avait plus hâte de rentrer chez lui que de gagner des matchs. Simple décla­ra­tion « à la Nick » ou vrai aveu de faiblesse ? On vous laisse choisir.

« Une grande partie de moi veut juste que l’US Open se termine pour que je puisse rentrer à la maison. C’est juste un autre match de tennis pour moi. Que je gagne ou que je perde, c’est toujours la même chose. Pour moi, si je gagne, c’est plus d’argent et un autre bon résultat. Et si je perds, je peux rentrer à la maison. »