Alors que tout le monde a mis en avant le compor­te­ment limite voir anti‐sportif de Daniil Medvedev, Kyrgios a bien sûr choisi de soutenir le joueur russe par un tweet très simple.

Medvedev is the best — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 25, 2025

« Medvedev est le meilleur » explique l’Australien qui s’y connait bien en terme de compor­te­ment provo­ca­teur même s’il semble bien que Medvedev a été plus « perfor­mant » que lui dans ce domaine face à Benjamin Bonzi. Si on aime forcé­ment les moments de tension dans un match de tennis, on ne peut cepen­dant louer les mérités du Russe face à Bonzi car Daniil a clai­re­ment dépassé les « bornes ».