Alors que tout le monde a mis en avant le comportement limite voir anti‐sportif de Daniil Medvedev, Kyrgios a bien sûr choisi de soutenir le joueur russe par un tweet très simple.
Medvedev is the best— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 25, 2025
« Medvedev est le meilleur » explique l’Australien qui s’y connait bien en terme de comportement provocateur même s’il semble bien que Medvedev a été plus « performant » que lui dans ce domaine face à Benjamin Bonzi. Si on aime forcément les moments de tension dans un match de tennis, on ne peut cependant louer les mérités du Russe face à Bonzi car Daniil a clairement dépassé les « bornes ».
Publié le mardi 26 août 2025 à 07:54