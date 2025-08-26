AccueilUS OpenKyrgios vient au secours de Medvedev : "Tu es le meilleur"
Kyrgios vient au secours de Medvedev : « Tu es le meilleur »

Alors que tout le monde a mis en avant le compor­te­ment limite voir anti‐sportif de Daniil Medvedev, Kyrgios a bien sûr choisi de soutenir le joueur russe par un tweet très simple.

« Medvedev est le meilleur » explique l’Australien qui s’y connait bien en terme de compor­te­ment provo­ca­teur même s’il semble bien que Medvedev a été plus « perfor­mant » que lui dans ce domaine face à Benjamin Bonzi. Si on aime forcé­ment les moments de tension dans un match de tennis, on ne peut cepen­dant louer les mérités du Russe face à Bonzi car Daniil a clai­re­ment dépassé les « bornes ».

Publié le mardi 26 août 2025 à 07:54

