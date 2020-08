Pour pouvoir bien s’expliquer, Nick Kyrgios a donc rédigé une lettre qu’il a pris soin de lire avec calme et détermination en voici une traduction intégrale. Même s’il accuse personne, il ouvre encore la porte à certains polémique si on lit entre les lignes, notamment au sujet du numéro 1 mondial. Voici donc l’intégralité de cette lettre que l’on a traduit.

« Cher Tennis.

Respirons et rappelons-nous ce qui est important : la santé et la sécurité en tant que communauté. Nous pouvons reconstruire notre sport et notre économie, mais nous ne pouvons jamais compenser les vies perdues.

Je n’ai aucun problème à ce que l’USTA fasse avancer l’US Open, et si les joueurs veulent venir, c’est leur décision, à condition qu’ils agissent de manière appropriée et en toute sécurité. Personne ne veut que les gens conservent leur emploi autant que moi. Je parle de l’homme qui travaille au restaurant, qui nettoie, les préposés aux vestiaires. Ce sont les gens qui ont le plus besoin de leur emploi.

Mais, joueurs de tennis : vous devez agir en pensant aux intérêts de chacun et travailler ensemble. Vous ne pouvez pas danser sur des tables, gagner de l’argent en Europe ou essayer de gagner de l’argent rapidement en organisant une exhibition. C’est très égoïste. Pensez aux autres pour une fois. Voilà ce qu’est le virus. Il ne se soucie pas de votre classement mondial ou de votre argent. Agissez de manière responsable.

Pour les joueurs qui ont respecté les règles et qui ont agi de manière désintéressée : je vous souhaite bonne chance. Jouez en prenant vos propres risques. Je n’ai aucun problème avec ça.

Cette année, je ne jouerai pas à l’US Open. Cela me fait mal au cœur de ne pas être là, en compétition sur l’une des plus grandes scènes du sport, le stade Arthur Ashe. Mais je ne jouerai pas pour le peuple, pour mes Australiens, pour les centaines de milliers d’Américains qui ont perdu la vie, pour vous tous.

C’est ma décision que cela vous plaise ou non, et ce sont mes raisons.

Cordialement,

Nick «