On peut criti­quer le public améri­cain qui est très, très chauvin mais force est de constater qu’il met une ambiance et un niveau sonore inégalé dans le tennis. Cela a été encore le cas sur la balle de match de Tommy Paul face à Nuno Borges, dernier match du deuxième tour de l’US Open.

Une balle de match qui risque de rester dans les annales.

Tommy Paul and Nuno Borges with one of the most insane match points you’re ever gonna see at the U.S. Open.



Absolute chaos.



Absolutely brilliant. 😮‍💨



pic.twitter.com/EJLELycJwP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

D’ailleurs, Tommy a mis du temps à réaliser que le duel était terminé tant son effort avait été incroyable sur ce point. En face, le Portugais n’a rien à se reprocher.