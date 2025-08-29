AccueilVidéosLa balle de match hallucinante de Paul face à Borges !
VidéosUS Open

La balle de match hallu­ci­nante de Paul face à Borges !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1235

On peut criti­quer le public améri­cain qui est très, très chauvin mais force est de constater qu’il met une ambiance et un niveau sonore inégalé dans le tennis. Cela a été encore le cas sur la balle de match de Tommy Paul face à Nuno Borges, dernier match du deuxième tour de l’US Open. 

Une balle de match qui risque de rester dans les annales.

D’ailleurs, Tommy a mis du temps à réaliser que le duel était terminé tant son effort avait été incroyable sur ce point. En face, le Portugais n’a rien à se reprocher.

Publié le vendredi 29 août 2025 à 08:30

Article précédent
Osaka intrai­table au sujet des mots d’Ostapenko à Townsend : « C’est l’une des pires choses que l’on puisse dire à une joueuse de tennis noire dans un sport majo­ri­tai­re­ment blanc »
Article suivant
Scène surréa­liste, Coco Gauff en larmes après avoir été breaké dans son premier set face à Vekic : « Je montre simple­ment aux gens ce que c’est que d’être humain »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.