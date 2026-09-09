Tiafoe est revenu des enfers pour s’en sortir et décro­cher sa quali­fi­ca­tion pour une troi­sième demi‐finale à l’US Open.

Interrogé après sa victoire sur la magni­fique acco­lade échangée avec Michelsen au filet, Tiafoe a expliqué ce qu’il avait dit à son compa­triote pour tenter de lui remonter le moral, alors que celui‐ci était effondré après la défaite.

Tiafoe on what he told Alex Michelsen after beating him at the US Open :



« As soon as I hugged him I saw he was crying already. I was like ‘Man I know. I know how much that hurts.. but you’re gonna be here so many more times, man.’”



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« Dès que je l’ai serré dans mes bras, j’ai vu qu’il pleu­rait déjà. Je lui ai dit : “Mon vieux, je sais. Je sais à quel point ça fait mal… mais tu vas être là telle­ment plus de fois, mon vieux » a déclaré Tiafoe.

Des mots forts de la part de l’Américain, qui sait mieux que quiconque à quel point les défaites peuvent être diffi­ciles à encaisser dans les grands rendez‐vous.