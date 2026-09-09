Tiafoe est revenu des enfers pour s’en sortir et décrocher sa qualification pour une troisième demi‐finale à l’US Open.
Interrogé après sa victoire sur la magnifique accolade échangée avec Michelsen au filet, Tiafoe a expliqué ce qu’il avait dit à son compatriote pour tenter de lui remonter le moral, alors que celui‐ci était effondré après la défaite.
« Dès que je l’ai serré dans mes bras, j’ai vu qu’il pleurait déjà. Je lui ai dit : “Mon vieux, je sais. Je sais à quel point ça fait mal… mais tu vas être là tellement plus de fois, mon vieux » a déclaré Tiafoe.
Des mots forts de la part de l’Américain, qui sait mieux que quiconque à quel point les défaites peuvent être difficiles à encaisser dans les grands rendez‐vous.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 10:34