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La bien­veillance de Tiafoe envers Michelsen : « Dès que je l’ai serré dans mes bras, j’ai vu qu’il pleu­rait déjà. Je lui ai dit : Mon vieux, je sais. Je sais à quel point ça fait mal… mais tu vas être là telle­ment plus de fois »

Par
Antoine Touchard
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Tiafoe est revenu des enfers pour s’en sortir et décro­cher sa quali­fi­ca­tion pour une troi­sième demi‐finale à l’US Open.

Interrogé après sa victoire sur la magni­fique acco­lade échangée avec Michelsen au filet, Tiafoe a expliqué ce qu’il avait dit à son compa­triote pour tenter de lui remonter le moral, alors que celui‐ci était effondré après la défaite.

« Dès que je l’ai serré dans mes bras, j’ai vu qu’il pleu­rait déjà. Je lui ai dit : “Mon vieux, je sais. Je sais à quel point ça fait mal… mais tu vas être là telle­ment plus de fois, mon vieux » a déclaré Tiafoe.

Des mots forts de la part de l’Américain, qui sait mieux que quiconque à quel point les défaites peuvent être diffi­ciles à encaisser dans les grands rendez‐vous.

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 10:34

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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