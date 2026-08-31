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La commen­taire contro­versé de McEnroe après la défaite de Djokovic au premier tour

Par
Baptiste Mulatier
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1909

Consultant pour la télé­vi­sion améri­caine, John McEnroe a commenté la défaite de Novak Djokovic au premier tour de l’US Open. 

Et sa décla­ra­tion à l’in­ten­tion de Mariano Navone, 49e mondial, tombeur du Serbe en cinq sets (7–6[5], 5–7, 4–6, 6–2, 6–1), a provoqué de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux.

« Tu vas disputer ton deuxième tour sur le court numéro 21. On te souhaite bonne chance. Et tu vas devoir essayer de jouer avec la même énergie et la même inten­sité, tout en profi­tant de l’instant présent, jeune homme », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial. 

Des propos jugés inutiles et condes­cen­dants de la part des fans de tennis en commen­taires du post. 

A noter qu’au deuxième tour, l’Argentin affron­tera Stanislas Wawrinka ou Matteo Berrettini. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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