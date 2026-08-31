Consultant pour la télé­vi­sion améri­caine, John McEnroe a commenté la défaite de Novak Djokovic au premier tour de l’US Open.

Et sa décla­ra­tion à l’in­ten­tion de Mariano Navone, 49e mondial, tombeur du Serbe en cinq sets (7–6[5], 5–7, 4–6, 6–2, 6–1), a provoqué de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux.

« Tu vas disputer ton deuxième tour sur le court numéro 21. On te souhaite bonne chance. Et tu vas devoir essayer de jouer avec la même énergie et la même inten­sité, tout en profi­tant de l’instant présent, jeune homme », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial.

Des propos jugés inutiles et condes­cen­dants de la part des fans de tennis en commen­taires du post.

« You’ll be playing your second round on Court 21. We wish you the best. » – John McEnroe after Mariano Navone beats Novak Djokovic in the US Open pic.twitter.com/3mN94Bra5S — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 31, 2026

A noter qu’au deuxième tour, l’Argentin affron­tera Stanislas Wawrinka ou Matteo Berrettini.