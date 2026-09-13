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La confiance de Shelton avant de jouer pour l’Histoire : « Je pense que je gère plutôt bien ces grandes occasions »

Par
Baptiste Mulatier
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Ce dimanche, en finale de l’US Open face à Alexander Zverev (20 heures, heure fran­çaise), Ben Shelton a l’oc­ca­sion de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un Grand Chelem (US Open 2003).

À 23 ans, l’enjeu est immense pour le jeune Américain. Pourtant, à l’entendre, aucune trace de pres­sion dans ses propos, relayés par L’Équipe.

« Je pense que je gère plutôt bien ces grandes occa­sions, du moins cela a été le cas dans ma carrière jusqu’ici. J’ai l’im­pres­sion que la confiance et la convic­tion prennent le dessus. C’est une chose qu’il faut savoir surmonter, mais en ce qui me concerne, je m’amuse. Je joue contre la tête de série n°1, en finale de Grand Chelem, face à un cham­pion de Grand Chelem pour essayer de décro­cher mon premier titre. Il y a plein de raisons qui font que c’est un moment agréable pour moi. Savoir que je peux tout donner sur le court, me pousser jusqu’à mes limites abso­lues sur tous les plans et voir ce dont je suis capable est une pers­pec­tive vrai­ment enthousiasmante. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 12:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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