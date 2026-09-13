Ce dimanche, en finale de l’US Open face à Alexander Zverev (20 heures, heure française), Ben Shelton a l’occasion de succéder à Andy Roddick, dernier homme américain vainqueur d’un Grand Chelem (US Open 2003).
À 23 ans, l’enjeu est immense pour le jeune Américain. Pourtant, à l’entendre, aucune trace de pression dans ses propos, relayés par L’Équipe.
« Je pense que je gère plutôt bien ces grandes occasions, du moins cela a été le cas dans ma carrière jusqu’ici. J’ai l’impression que la confiance et la conviction prennent le dessus. C’est une chose qu’il faut savoir surmonter, mais en ce qui me concerne, je m’amuse. Je joue contre la tête de série n°1, en finale de Grand Chelem, face à un champion de Grand Chelem pour essayer de décrocher mon premier titre. Il y a plein de raisons qui font que c’est un moment agréable pour moi. Savoir que je peux tout donner sur le court, me pousser jusqu’à mes limites absolues sur tous les plans et voir ce dont je suis capable est une perspective vraiment enthousiasmante. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 12:32