Ce dimanche, en finale de l’US Open face à Alexander Zverev (20 heures, heure fran­çaise), Ben Shelton a l’oc­ca­sion de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un Grand Chelem (US Open 2003).

À 23 ans, l’enjeu est immense pour le jeune Américain. Pourtant, à l’entendre, aucune trace de pres­sion dans ses propos, relayés par L’Équipe.

« Je pense que je gère plutôt bien ces grandes occa­sions, du moins cela a été le cas dans ma carrière jusqu’ici. J’ai l’im­pres­sion que la confiance et la convic­tion prennent le dessus. C’est une chose qu’il faut savoir surmonter, mais en ce qui me concerne, je m’amuse. Je joue contre la tête de série n°1, en finale de Grand Chelem, face à un cham­pion de Grand Chelem pour essayer de décro­cher mon premier titre. Il y a plein de raisons qui font que c’est un moment agréable pour moi. Savoir que je peux tout donner sur le court, me pousser jusqu’à mes limites abso­lues sur tous les plans et voir ce dont je suis capable est une pers­pec­tive vrai­ment enthousiasmante. »