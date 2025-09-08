Au micro de la Cadena SER après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, syno­nyme de sixième titre en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas à la rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et le Danemark, programmée le week‐end prochain (13 et 14 septembre).

Le numéro 1 mondial a choisi de se reposer jusqu’à la Laver Cup, qui se dérou­lera du 19 au 21 septembre à San Francisco, avant d’entamer la tournée asiatique.

Carlos Alcaraz NO dispu­tará la Copa Davis.



Tras el desgaste del US Open, decide descansar, lo más lógico.



Granollers no es seguro que esté, por su problema en el pie. https://t.co/6dQdZploLi pic.twitter.com/9FjPTI1Vqo — José Morón (@jmgmoron) September 8, 2025

L’Espagnol joue la carte de la prudence.