Au micro de la Cadena SER après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, synonyme de sixième titre en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a annoncé qu’il ne participerait pas à la rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et le Danemark, programmée le week‐end prochain (13 et 14 septembre).
Le numéro 1 mondial a choisi de se reposer jusqu’à la Laver Cup, qui se déroulera du 19 au 21 septembre à San Francisco, avant d’entamer la tournée asiatique.
L’Espagnol joue la carte de la prudence.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 11:45