La déci­sion d'Alcaraz après son sacre à New York

Au micro de la Cadena SER après sa victoire contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, syno­nyme de sixième titre en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas à la rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et le Danemark, programmée le week‐end prochain (13 et 14 septembre).

Le numéro 1 mondial a choisi de se reposer jusqu’à la Laver Cup, qui se dérou­lera du 19 au 21 septembre à San Francisco, avant d’entamer la tournée asiatique. 

L’Espagnol joue la carte de la prudence.

