« Lâché » au dernier moment par Emma Navarro, Jannik Sinner avait trouvé une nouvelle parte­naire pour le double mixte de l’US Open : la Tchèque Katerina Siniakova.

Mais après son abandon contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, le numéro 1 mondial a logi­que­ment pris la déci­sion de se retirer de ce double mixte nouvelle formule, qui aura lieu ces deux prochains jours (19 au 20 août).

Sinner/Siniakova as a duo offi­cially out of the mixed doubles, per the draw and OOP on the US Open website.

No repla­ce­ment named yet. — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 19, 2025

L’Italien préfère se ménager et éviter tout risque avant le début du Grand Chelem new‐yorkais (24 août – 7 septembre), où il tentera de défendre son titre.