La déci­sion de Sinner après son abandon en finale contre Alcaraz

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Lâché » au dernier moment par Emma Navarro, Jannik Sinner avait trouvé une nouvelle parte­naire pour le double mixte de l’US Open : la Tchèque Katerina Siniakova.

Mais après son abandon contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, le numéro 1 mondial a logi­que­ment pris la déci­sion de se retirer de ce double mixte nouvelle formule, qui aura lieu ces deux prochains jours (19 au 20 août). 

L’Italien préfère se ménager et éviter tout risque avant le début du Grand Chelem new‐yorkais (24 août – 7 septembre), où il tentera de défendre son titre.

Publié le mardi 19 août 2025 à 15:16

