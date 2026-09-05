Comme tous les grands champions, Carlos Alcaraz est un perfectionniste.
Manifestement pas satisfait de son coup droit après sa victoire en trois sets face au Chinois Wu au troisième tour de l’Open ce vendredi, le tenant du titre a été aperçu sur un court d’entraînement, quelques minutes seulement après son succès en 2h20.
Alcaraz se fue a entrenar justo después de acabar su partido.— José Morón (@jmgmoron) September 4, 2026
El murciano no acabó nada contento con su derecha hoy y entrenó un rato para irse hoy a dormir con mejor feeling con su drive.
Solo se llega a la perfección con cosas como esta. https://t.co/4MkovDATQb
Certainement une manière de préparer le gros test qui l’attend face à Tommy Paul, ce dimanche, en huitièmes de finale.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 11:50