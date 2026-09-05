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La déci­sion forte de Carlos Alcaraz après sa victoire au troi­sième tour

Par
Thomas S
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Comme tous les grands cham­pions, Carlos Alcaraz est un perfectionniste.

Manifestement pas satis­fait de son coup droit après sa victoire en trois sets face au Chinois Wu au troi­sième tour de l’Open ce vendredi, le tenant du titre a été aperçu sur un court d’en­traî­ne­ment, quelques minutes seule­ment après son succès en 2h20. 

Certainement une manière de préparer le gros test qui l’at­tend face à Tommy Paul, ce dimanche, en huitièmes de finale. 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 11:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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