Comme tous les grands cham­pions, Carlos Alcaraz est un perfectionniste.

Manifestement pas satis­fait de son coup droit après sa victoire en trois sets face au Chinois Wu au troi­sième tour de l’Open ce vendredi, le tenant du titre a été aperçu sur un court d’en­traî­ne­ment, quelques minutes seule­ment après son succès en 2h20.

Alcaraz se fue a entrenar justo después de acabar su partido.



El murciano no acabó nada contento con su derecha hoy y entrenó un rato para irse hoy a dormir con mejor feeling con su drive.



Solo se llega a la perfec­ción con cosas como esta. https://t.co/4MkovDATQb — José Morón (@jmgmoron) September 4, 2026

Certainement une manière de préparer le gros test qui l’at­tend face à Tommy Paul, ce dimanche, en huitièmes de finale.