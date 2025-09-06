« C’est une personne merveilleuse, toujours là pour aider les jeunes et tout le monde », a déclaré Carlos Alcaraz à propos de Novak Djokovic après l’avoir battu en demi‐finales de l’US Open.
Une déclaration sur laquelle a rebondi le journaliste espagnol José Moron, lui aussi conquis par la personnalité de la légende serbe.
« J’espère que beaucoup de gens l’entendront, car la mauvaise presse dont fait l’objet Djokovic le fait passer pour le méchant éternel, et il ne le mérite pas », a réagi le rédacteur en chef de Punto de Break.
Il est vrai que, sur le circuit, les témoignages à l’égard de Djokovic vont presque tous dans le même sens.
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 15:59