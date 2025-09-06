AccueilUS Open"La déclaration d'Alcaraz sur Djokovic doit être largement entendue, car la mauvaise...
« La décla­ra­tion d’Alcaraz sur Djokovic doit être large­ment entendue, car la mauvaise presse dont fait l’objet Novak le fait passer pour le méchant éternel, ce qu’il ne mérite pas », estime José Moron

Par Baptiste Mulatier

« C’est une personne merveilleuse, toujours là pour aider les jeunes et tout le monde », a déclaré Carlos Alcaraz à propos de Novak Djokovic après l’avoir battu en demi‐finales de l’US Open.

Une décla­ra­tion sur laquelle a rebondi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, lui aussi conquis par la person­na­lité de la légende serbe. 

« J’espère que beau­coup de gens l’en­ten­dront, car la mauvaise presse dont fait l’objet Djokovic le fait passer pour le méchant éternel, et il ne le mérite pas », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Il est vrai que, sur le circuit, les témoi­gnages à l’égard de Djokovic vont presque tous dans le même sens. 

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 15:59

