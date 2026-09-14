isiblement, John McEnroe n’a pas vraiment apprécié cette finale de l’US Open 2026. En effet, au moment de rendre l’antenne, pendant le générique de fin, l’Américain s’est permis une remarque qui voulait tout dire.
Il a ainsi souhaité à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se remettre rapidement de leurs blessures. Une sortie qui laisse clairement entendre qu’il n’est pas le plus grand amateur du tennis proposé par Alexander Zverev, sacré quelques minutes plus tôt à New York.
« Remettez‐vous vite, Carlos (Alcaraz) et Jannik (Sinner). S’il vous plaît ! », a lancé McEnroe.
Une déclaration tout de même un peu déplacée à un tel moment. L’Allemand n’est évidemment pour rien dans les blessures de ses deux principaux rivaux et ne fait que jouer son meilleur tennis avec ses propres armes, qu’elles plaisent ou non…
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 10:10