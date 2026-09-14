isible­ment, John McEnroe n’a pas vrai­ment apprécié cette finale de l’US Open 2026. En effet, au moment de rendre l’antenne, pendant le géné­rique de fin, l’Américain s’est permis une remarque qui voulait tout dire.

Il a ainsi souhaité à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se remettre rapi­de­ment de leurs bles­sures. Une sortie qui laisse clai­re­ment entendre qu’il n’est pas le plus grand amateur du tennis proposé par Alexander Zverev, sacré quelques minutes plus tôt à New York.

🗣 John McEnroe : « Recupérense pronto, Carlos y Jannik ».



Te puede gustar o no Alexander Zverev, pero no era el mejor momento para hacer ese comen­tario. https://t.co/Fd23ObD7Nw — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 13, 2026

« Remettez‐vous vite, Carlos (Alcaraz) et Jannik (Sinner). S’il vous plaît ! », a lancé McEnroe.

Une décla­ra­tion tout de même un peu déplacée à un tel moment. L’Allemand n’est évidem­ment pour rien dans les bles­sures de ses deux prin­ci­paux rivaux et ne fait que jouer son meilleur tennis avec ses propres armes, qu’elles plaisent ou non…