Accueil US Open

« La défaite de Novak Djokovic est une humi­lia­tion. Il faut se mettre dans sa tête et se demander combien de fois il va être capable d’ac­cepter ça »

Par
Thomas S
-
1942

Connu pour ses avis bien tran­chés, le titu­laire du compte « Service Volée » sur Twitter n’a pas hésité à employer des mots forts au sujet de l’éli­mi­na­tion de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.

Selon lui, c’est une véri­table humi­lia­tion pour le Serbe qui n’avait plus perdu d’en­trée dans un tournoi du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006.

« Le match de Djokovic est une humi­lia­tion. Est‐ce qu’il va en accepter une autre ? C’est une humi­lia­tion parce que pour un joueur qui a gagné 24 Grands Chelems dans sa carrière et qui est attendu comme le troi­sième ou quatrième favori de l’US Open, vivre un moment comme cela sur le court, c’est hyper diffi­cile au niveau de son égo. C’est un cham­pion qui a de la fierté. Ca reste quand même un moment humi­liant, c’est comme Nadal en finale de Bastad, c’est une défaite qui est complè­te­ment inat­tendue contre un adver­saire contre lequel il aurait peut‐être perdu six ou sept jeux à son meilleur niveau. Il faut se mettre dans sa tête et se demander combien de fois il va être capable d’ac­cepter ça », a‑t‐il déclaré dans l’émis­sion, « Sans Filet », sur Winamax TV.

Publié le lundi 31 août 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥