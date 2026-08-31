Connu pour ses avis bien tranchés, le titulaire du compte « Service Volée » sur Twitter n’a pas hésité à employer des mots forts au sujet de l’élimination de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.
Selon lui, c’est une véritable humiliation pour le Serbe qui n’avait plus perdu d’entrée dans un tournoi du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006.
🤦♂️« Le match de Djokovic hier soir, c’est une humiliation. C’est une défaite inattendue. Pour un joueur qui a remporté 24 GC et qui est 4e favori à l’US Open, vivre ce moment‐là, c’est difficile pour son ego. Combien de temps va‐t‐il être capable d’accepter ça ? »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 31, 2026
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« Le match de Djokovic est une humiliation. Est‐ce qu’il va en accepter une autre ? C’est une humiliation parce que pour un joueur qui a gagné 24 Grands Chelems dans sa carrière et qui est attendu comme le troisième ou quatrième favori de l’US Open, vivre un moment comme cela sur le court, c’est hyper difficile au niveau de son égo. C’est un champion qui a de la fierté. Ca reste quand même un moment humiliant, c’est comme Nadal en finale de Bastad, c’est une défaite qui est complètement inattendue contre un adversaire contre lequel il aurait peut‐être perdu six ou sept jeux à son meilleur niveau. Il faut se mettre dans sa tête et se demander combien de fois il va être capable d’accepter ça », a‑t‐il déclaré dans l’émission, « Sans Filet », sur Winamax TV.
Publié le lundi 31 août 2026 à 19:09