Connu pour ses avis bien tran­chés, le titu­laire du compte « Service Volée » sur Twitter n’a pas hésité à employer des mots forts au sujet de l’éli­mi­na­tion de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.

Selon lui, c’est une véri­table humi­lia­tion pour le Serbe qui n’avait plus perdu d’en­trée dans un tournoi du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006.

🤦‍♂️« Le match de Djokovic hier soir, c’est une humi­lia­tion. C’est une défaite inat­tendue. Pour un joueur qui a remporté 24 GC et qui est 4e favori à l’US Open, vivre ce moment‐là, c’est diffi­cile pour son ego. Combien de temps va‐t‐il être capable d’ac­cepter ça ? »



🗣️ @SVolee pic.twitter.com/2qLkY970bg — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 31, 2026

« Le match de Djokovic est une humi­lia­tion. Est‐ce qu’il va en accepter une autre ? C’est une humi­lia­tion parce que pour un joueur qui a gagné 24 Grands Chelems dans sa carrière et qui est attendu comme le troi­sième ou quatrième favori de l’US Open, vivre un moment comme cela sur le court, c’est hyper diffi­cile au niveau de son égo. C’est un cham­pion qui a de la fierté. Ca reste quand même un moment humi­liant, c’est comme Nadal en finale de Bastad, c’est une défaite qui est complè­te­ment inat­tendue contre un adver­saire contre lequel il aurait peut‐être perdu six ou sept jeux à son meilleur niveau. Il faut se mettre dans sa tête et se demander combien de fois il va être capable d’ac­cepter ça », a‑t‐il déclaré dans l’émis­sion, « Sans Filet », sur Winamax TV.