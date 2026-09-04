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La demande parti­cu­lière de James Blake à Gaël Monfils après le dernier match en Grand Chelem du Français : « S’il te plaît, ne perds jamais cela »

Par
Thomas S
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C’est donc offi­ciel, Gaël Monfils ne dispu­tera plus jamais de match en Grand Chelem. 

Battu en trois sets par l’Américain, Learner Tien, au deuxième tour de l’US Open cette nuit, le Français a donc refermé un livre long de 201 matchs, pour 131 victoires dont deux demi‐finales. 

Après avoir été féli­cité et récom­pensé par le tournoi pour sa carrière, « La Monf » a reçu les hommages de certains de ses anciens collègues, dont l’an­cien 4e mondial, James Blake.

« Gaël. Tu es unique en ton genre. Tu vas manquer à ce sport. S’il te plaît, ne perds jamais ce sourire et cette joie de vivre », a joli­ment écrit celui qui possé­dait l’un des coups droits les puis­sants de l’his­toire du jeu. 

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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