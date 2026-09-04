C’est donc offi­ciel, Gaël Monfils ne dispu­tera plus jamais de match en Grand Chelem.

Battu en trois sets par l’Américain, Learner Tien, au deuxième tour de l’US Open cette nuit, le Français a donc refermé un livre long de 201 matchs, pour 131 victoires dont deux demi‐finales.

Après avoir été féli­cité et récom­pensé par le tournoi pour sa carrière, « La Monf » a reçu les hommages de certains de ses anciens collègues, dont l’an­cien 4e mondial, James Blake.

Gael. One of a kind. The sport will miss you. Please don’t ever lose that smile and that joyful atti­tude. @Gael_Monfils — James Blake (@JRBlake) September 4, 2026

« Gaël. Tu es unique en ton genre. Tu vas manquer à ce sport. S’il te plaît, ne perds jamais ce sourire et cette joie de vivre », a joli­ment écrit celui qui possé­dait l’un des coups droits les puis­sants de l’his­toire du jeu.