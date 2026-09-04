C’est donc officiel, Gaël Monfils ne disputera plus jamais de match en Grand Chelem.
Battu en trois sets par l’Américain, Learner Tien, au deuxième tour de l’US Open cette nuit, le Français a donc refermé un livre long de 201 matchs, pour 131 victoires dont deux demi‐finales.
Après avoir été félicité et récompensé par le tournoi pour sa carrière, « La Monf » a reçu les hommages de certains de ses anciens collègues, dont l’ancien 4e mondial, James Blake.
Gael. One of a kind. The sport will miss you. Please don’t ever lose that smile and that joyful attitude. @Gael_Monfils— James Blake (@JRBlake) September 4, 2026
« Gaël. Tu es unique en ton genre. Tu vas manquer à ce sport. S’il te plaît, ne perds jamais ce sourire et cette joie de vivre », a joliment écrit celui qui possédait l’un des coups droits les puissants de l’histoire du jeu.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 19:40