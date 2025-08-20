Stacey Allaster, actuelle directrice du tournoi de l’US Open, est revenue dans des propos relayés par Tennis.com, au sujet du choix de modifier la formule du double mixte pour l’édition 2025.
La directrice du tournoi défend sa position et se justifie :
« Soyons clairs : il s’agit d’un Grand Chelem. Ce n’est pas une exhibition. Nous comprenons les joueurs de double qui s’opposent à ces changements. Mais nous savons que lorsque les spectateurs verront les meilleurs joueurs jouer, cela incitera davantage de personnes non seulement à assister aux tournois, mais aussi à jouer au tennis, ce qui, à terme, contribuera au développement de ce sport. »
Une décision jugée « marketing » par l’ancienne directrice générale de la WTA, visant à convertir les spectateurs en joueurs à l’avenir..
Reste désormais à savoir si ce format perdurera dans le temps.
