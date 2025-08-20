Stacey Allaster, actuelle direc­trice du tournoi de l’US Open, est revenue dans des propos relayés par Tennis.com, au sujet du choix de modi­fier la formule du double mixte pour l’édition 2025.

La direc­trice du tournoi défend sa posi­tion et se justifie :

« Soyons clairs : il s’agit d’un Grand Chelem. Ce n’est pas une exhi­bi­tion. Nous compre­nons les joueurs de double qui s’opposent à ces chan­ge­ments. Mais nous savons que lorsque les spec­ta­teurs verront les meilleurs joueurs jouer, cela inci­tera davan­tage de personnes non seule­ment à assister aux tour­nois, mais aussi à jouer au tennis, ce qui, à terme, contri­buera au déve­lop­pe­ment de ce sport. »

Une déci­sion jugée « marke­ting » par l’ancienne direc­trice géné­rale de la WTA, visant à convertir les spec­ta­teurs en joueurs à l’avenir..

Reste désor­mais à savoir si ce format perdu­rera dans le temps.