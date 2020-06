Suite à l’annonce du gouverneur de New York d’autoriser la tenue de l’US Open à ses dates initiales et à huis clos, l’USTA a apporté quelques précisions concernant ses mesures et le protocole sanitaire. Celui-ci a été légèrement allégé. Voici les principales mesures :

Tableau de 128

Pas de qualifications

Tableau de double de 32 paires (obligation d’avoir un classement de double)

Les joueurs pourront rejoindre New York par leurs propres moyens et non pas un charter spécial

Test Covid-19 avant leur départ puis ils seront testés pendant leur présence aux USA (deux/semaine)

Prise de température quotidienne

Si le joueur est positif, il sera placé en quarantaine pour y suivre un traitement médical

Tous les joueurs et personnes dans l’enceinte du stade porteront un masque (sauf à l’entraînement et en compétition)

Des marquages au sol seront posés pour respecter les distances physiques

Priorité de réunir joueurs et joueuses dans un même hôtel mais ils ont désormais la possibilité de louer une maison privée hors de Manhattan comme ce qui se fait à Wimbledon (aux frais des joueurs)