A la question de savoir si Cincinnati et l’US Open auront lieu, l’USTA a tenu rassurer dans un communiqué de presse publié ce vendredi. « L’USTA poursuit son projet d’organiser l’US Open et d’accueillir l’US Open et Cincinnati au Billie Jean King National Tennis Center, a indiqué la fédération américaine. Nous sommes convaincus que nos efforts pour notre priorité absolue, la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les tournois, restent sur la bonne voie. »

L’Etat de New York a d’abord été le plus touché par la crise sanitaire du Covid-19. Aujourd’hui, il est moins affecté que d’autres Etats comme la Floride. Raison pour laquelle, l’USTA se veut encore plus rassurante : « En collaboration avec notre groupe consultatif médical et notre équipe de sécurité et l’Etat de New York, nous avons élaboré un plan de santé et de sécurité pour atténuer le risque d’infection dans l’environnement confiné du site du tournoi et des hôtels des joueurs. L’Etat de New York reste l’un des endroits les plus sûrs du pays en ce qui concerne le virus du Covid-19. »